В Туле фитнес-клуб на Осиновой горе ущемлял права потребителя Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Роспотребнадзор рассмотрел жалобу потребителя, обратившегося в Управление с целью помочь проверить заключенный им с фитнес-клубом договор на соответствие законодательству.

Сотрудники Роспотребнадзора провели анализ договора, заключенный с фитнес-клубом, который располагается в селе Осиновая гора на ул.1-й Восточный проезд. Эксперты обнаружили, что в документе есть условия, ущемляющие права потребителя.

В связи с этим, в отношении юридического лица возбудили административное дело о нарушении прав потребителя (ч.2 ст.14.8 КоАП РФ). Также, Управление потребовало Взыскать с организации штраф - сумма, уплаченная по договору, неустойки за неудовлетворение требований потребителя и в счет моральной компенсации. Заявление было удовлетворено.