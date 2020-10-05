Свыше 80 спортсменов приняли участие в Чемпионате по стрельбе в Туле Фото: материалы пресс-служб

3 октября в Туле завершился Чемпионат по стрельбе, который был посвящен военнослужащим и сотрудникам подразделений спецназначения. Стартовой точкой соревнований стал полигон Тульского соединения ВДВ «Слободка».

Участники Чемпионата продемонстрировали свои навыки по стрельбе из предложенного им штатного оружия. При этом, для них были даны различные условия. Так, кто-то должен был нанести огневое поражение своей цели из бронеавтомобиля через бойницы, кто-то осуществлял штурм частного домовладения и автобуса, а кто-то из участников якобы освобождал заложников.

Соревнования проводились даже в ночное время. В последний день Чемпионата в парке «Патриот» прошло первенство по практической стрельбе из пневматического пистолета. Всего в соревнованиях поучаствовало свыше 80 спортсменов из 9 регионов.

Все победители и призеры Чемпионата получили денежные сертификаты и награды от главы тульского региона.