Тулячка пожаловалась на опасную толпу подростков, избивающих людей в районе Криволучья Фото: Алексей ФОКИН

Вчера в социальных сетях жительница Тулы опубликовала шокирующую новость. По ее словам на ее мужа возле дома 108-б по улице Кутузова напала толпа подростков и избила его. Теперь мужчина по состоянию здоровья временно не может работать.

По словам тулячки компания опасной молодежи состоит из 10 человек, которые сначала «стреляют» сигарету, а потом нападают на человека. Также женщина утверждает, что это не первый случай подростковой агрессии в Криволучье — две недели назад избили парня на автостоянке.

- …. а вчера как стемнело, ударили моего мужа со спины и избили так, что он не может теперь работать, в конце сказали: «Готов, не дышит», и ушли. Прошарили все карманы, - пишет в своем посте тулячка.

Другие жители Тулы вошли в положение и даже испугались, что такой инцидент может произойти и с ними.

- На самом деле не смешно вообще. Теперь после 18.00 на улицу не выйти?!, - в смятениях заканчивает свой пост автор поста.

Однако, как стало известно местным СМИ, заявление мужчина в полицию не писал, а в правоохранительные органы никаких жалом по данным случаям не поступало. Является ли новость фейковой — неизвестно. «Комсомолка» следит за развитием событий.