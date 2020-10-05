Новое молодежное пространство «ЛаунжZONA» открылось в тульском Заречье

фото: vk.com/csppm_shans Фото: соцсети

В Туле открылось новое молодёжное пространство «ЛаунжZONA» по адресу ул. Галкина, 31-а. Оно расположилось на территории «Центра неформального образования и психологической помощи молодежи «Шанс».

фото: vk.com/csppm_shans Фото: соцсети

Это пространство, в котором могут встретится вся молодежь Тулы — от детей до студентов и даже уже работающей молодежи. Пространство предлагает для отдыха бесплатные настольные игры, квизы и мастер-классы, бесплатный бесплатный Wi-Fi, доступ в ноутбук, стол для игры в настольный теннис и большой экран для просмотра фильмов. Территория пространтсва «ЛаунжZONA» обставлена мягкими пуфами и кресло-мешками для комфортного расположения посетителей.

фото: vk.com/csppm_shans Фото: соцсети

Посещения пространства совершенно бесплатное. Время работы с 11.00 до 17.00.