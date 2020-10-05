5 октября некоторые дома в Туле окажутся без электричества Фото: Алексей ФОКИН

В понедельник, 5 октября, некоторые жители Тулы снова временно окажутся без электричества. Об этом сообщает ТГЭС.

Временное исчезновение тока в домах будет связано с проведением плановых работ. В связи с этим, с 9 часов утра многие туляки останутся без света. Публикуем полный график отключений:

С 9:00 до 12:00:

п. Горелки: 13-й Горельский пр-зд, 29; 15-й Горельский пр-зд, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; 11-й-14-й-15-й-16-й Горельские пр-ды

С 9:00 до 17:00:

ул. Комсомльская, 49

ул. 2-я Криволученская, 25, 44; ул. 3-яКриволученская, 5-а, 16; Хладокомбинат; ООО "ИСК"

Спортшкола "Димакс", ул. Луначарского

ул. Глухополянская, 52-64, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 58-в, 63-а; ул. Лобачевского, 2-26

ул. Лобачевского, 82-а, 58-а, 62, 62-а

ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.)

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