Житель Тулы фиктивно прописал в своем деревенском доме трех иностранцев Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские установили личность подозреваемого в совершении преступления, относящегося к нарушению миграционного законодательства. Нарушителем оказался 52-летний туляк, который зарегистрировал в своем деревенском доме трех жителей другого государства, однако фактически жилья им не предоставил.

Так, фиктивная постановка иностранцев на учет относится к статье 322.3 УК РФ. За такое правонарушение мужчине теперь мужчине грозит штраф до 500 000 рублей.

Полицейские выясняют все детали и обстоятельства происшествия.