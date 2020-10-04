Ремонт на Маслово-Песоченском водозаборе: где туляки могут получить бесплатно воду

4 октября в южную часть Центрального, Советского, Привокзального районов города Тулы, в п. Скуратово, п. Косая Гора, п. Менделеевский вода подается с пониженным давлением. Это связано с восстановительными работами на Масловско-Песоченском водозаборе.
Туляки могут получить бесплатно питьевую и техническую воду.
Адреса выдачи питьевой воды:
Выдача воды из машины «Ключ здоровья» с 15.00:
- пос. 2 Западный, ул. Новоселов, д. 4 к. 3
Киоски «Ключ здоровья» с 16.00 до 20.00:
- ул. Каминского, д. 14;
- проспект Ленина д. 131, д. 143;
- ул. Михеева, д. 8;
- ул. Руднева д.72, д. 53;
- ул. Перекопская д. 7, д. 26;
- ул. Циолковского, д. 5;
- ул. Вересаева, д. 7;
- проспект Ленина, д. 74-а;
- ул. Смидович, д. 2;
- ул. Сойфера, д. 19;
- Ф. Энгельса, д. 114;
- 18-й проезд, д. 85;
- ул. Генерала Маргелова, д. 1;
- ул. Дм. Ульянова, д. 20-а;
- ул. Жукова, д.14;
- ул. Макаренко, д. 15;
- ул. Седова, д. 2;
- ул. Серебровская д. 22, д.16.
Адреса выдачи технической воды:
Скуратовский микрорайон, д. 8
перекресток пр. Ленина и Академика Павлов в р-не рынка «Салют) 11.00-14.00; 17.00-21.00
пр. Ленина, д. 74-76
ул. Болдина, д. 104 («Славянский бульвар»)
Ул. Макаренко 9-Б
п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2