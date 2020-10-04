В трех городах Тульской области сохраняется высокая степень пожароопасности

В трех городах Тульской области - Волово, Узловая, Ефремов - сохраняется высокая степень пожароопасности. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Тульской области со ссылкой на данные тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Такая погодная обстановка продержится на территории юго-восточных районов 4-6 октября.

Туляков призывают быть осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения ЧС и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".