За сутки в Туле горело три мусорных бака, сарай и баня Фото: Алексей ФОКИН

За 2 октября в Туле и области произошло семь техногенных пожара, однако жилые помещения не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Так, за вчерашний день в Туле произошло возгорание в трех мусорных контейнерах - на улицах М. Жукова, Братьев Жабровых и Сойфера. Однако, от огня в областной столице пострадали не только мусорные баки. Было ликвидировано горение еще и в саране и бане на улице Циолковского.

Выезжали пожарные еще и в Новомосковск, где горело в эксплуатируемом строении, и по аналогичному случая в Ефремов. В Липках же был потушен огонь в бесхозном строении.

Тулякам напоминают, что при первых признаках возгорания необходимо звонить в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".