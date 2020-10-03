В Туле на перекрестке ул.Луначарского и ул. Ствольной под колесами учебного трамвая упала девушка

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

В пятницу вечером, 2 октября, в тульском Заречье произошло незаурядное ДТП. Около 19:00 по мск на перекрестке ул. Луначарского и ул. Ствольной девушка упала прямо под колеса учебного троллейбуса. Новостью сразу же поделились очевидцы в социальных сетях.

Причиной тому стало сильное алкогольное опьянение, о чем сообщила Госавтоинспекция и сами очевидцы. Находясь в нетрезвом состоянии, 28-летняя девушка стояла на тротуаре, не удержала равновесия и упала на проезжую часть.

Пострадавшая тулячка получила незначительные травмы. Ей была оказана медицинская помощь, после чего девушка была отпущена.