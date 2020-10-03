3 октября в Туле назначен дежурный по городу Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В субботу, 3 октября, в Туле дежурит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Яковлев Иван Владимирович.

Он проследит за порядком в городе и поможет тулякам решить все экстренные вопросы.

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 — (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).