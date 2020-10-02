В Туле на 30 суток закрыли кафе "Мюнхаузен" из-за грубых санитарных нарушений Фото: Алексей ФОКИН

Свою работу на 30 дней прекратил гастро-паб «Мюнхаузен», что находится на Казанской набережной в Туле. Руководство заведения было признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении пищи и напитков.

Так, сотрудники регионального Роспотребнадзора при проведении проверки обнаружили, что в заведении:

- блюда из овощей, мяса, птицы, рыбы, салатов в ассортименте происходит в одном горячем цехе;

- холодильник для морепродуктов не содержится в чистоте, внутри образовывается снеговая шуба;

- морепродукты хранились без информации о дате изготовления и сроков годности, без информации об изготовителе и надлежащих документов;

- нет условий для санитарной обработки столовой посуды (вместо трех ванн для мойки, организовано две); отсутствуют инструкции по санитарной обработке столовой посуды, кухонного инвентаря;

- многоразовая столовая посуда и приборы для посетителей не дезинфицируются, а для дезсредств нет инструкций.

- в заведении нету оборудования для обеззараживания воздуха;

- в санузле для персонала не было дезинфицирующих средств для рук;

- не было предоставлено медицинских книжек сотрудников с данными о прохождении медосмотров и гигиенического обучения;

- помещения кафе убираются некачественно, вспомогательные помещения захламлены;

- в производственном цехе не оборудована раковина для рук, а в санузле - отсутствуют бумажные полотенца или электросушитель;

- в заведении присутствуют насекомые;

- в течение года не проводились необходимые лабораторные исследования готовых блюд;

По всем выявленным нарушениям суд вынес решение приостановить деятельность кафе сроком на 30 суток.