В Туле на улице Пушкинской произошло тройное ДТП с участием мотоциклиста

Сегодня днем, 2 октября, в Туле на улице Пушкинская произошло тройное ДТП. Участниками происшествия стали два автомобиля: Hyundai Creta и Daewoo Nexia, а также мотоцикл Stels Flame 200.

Авария произошла недалеко от дома №21. По предварительной информации, при повороте налево на проспект Ленина автоледи на Hyundai Creta ехала не заметила движущийся мотоцикл, который двигался по встречной полосе по направлению к ул. Колетвинова. После такой аварийной встречи мотоцикл врезался в Daewoo Nexia, которая была припаркована. При столкновении водитель мотоцикла пробил автомобилю заднюю фару, предположительно, шлемом. Об этом сообщает MySlo.

В ДТП пострадал мотоциклист, его госпитализировали сотрудники скорой помощи. Причины же аварии будут установлены сотрудниками ГИБДД.