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Свыше 23 млн рублей заплатили жители Тульской области за нарушение коронавирусного режима

Суд рассмотрел порядка 7500 дел
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Свыше 23 млн рублей заплатили жители Тульской области за нарушение коронавирусного режима

Свыше 23 млн рублей заплатили жители Тульской области за нарушение коронавирусного режима

Фото: Алексей ФОКИН

С 1 апреля по 27 сентября в суды поступило свыше 9500 административных дел о нарушении коронавирусных ограничений. Из общего количества судьями было рассмотрено 7500 материалов.

Самыми частыми нарушениями стали:

- несоблюдение «масочного режима»

- несоблюдение режима обязательной самоизоляции, действующий ранее для отдельных категорий граждан.

Из 7500 дел 56 - было прекращено, а в 31 случае суд вынес только предупреждение провинившимся. Отметим, что 66 организаций временно прекратили свою деятельность из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

В общем количестве сумма штрафов по рассмотренным делам составила 23 027 200 рублей.

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