Свыше 23 млн рублей заплатили жители Тульской области за нарушение коронавирусного режима
Фото: Алексей ФОКИН
С 1 апреля по 27 сентября в суды поступило свыше 9500 административных дел о нарушении коронавирусных ограничений. Из общего количества судьями было рассмотрено 7500 материалов.
Самыми частыми нарушениями стали:
- несоблюдение «масочного режима»
- несоблюдение режима обязательной самоизоляции, действующий ранее для отдельных категорий граждан.
Из 7500 дел 56 - было прекращено, а в 31 случае суд вынес только предупреждение провинившимся. Отметим, что 66 организаций временно прекратили свою деятельность из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм.
В общем количестве сумма штрафов по рассмотренным делам составила 23 027 200 рублей.