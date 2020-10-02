Свыше 23 млн рублей заплатили жители Тульской области за нарушение коронавирусного режима Фото: Алексей ФОКИН

С 1 апреля по 27 сентября в суды поступило свыше 9500 административных дел о нарушении коронавирусных ограничений. Из общего количества судьями было рассмотрено 7500 материалов.

Самыми частыми нарушениями стали:

- несоблюдение «масочного режима»

- несоблюдение режима обязательной самоизоляции, действующий ранее для отдельных категорий граждан.

Из 7500 дел 56 - было прекращено, а в 31 случае суд вынес только предупреждение провинившимся. Отметим, что 66 организаций временно прекратили свою деятельность из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

В общем количестве сумма штрафов по рассмотренным делам составила 23 027 200 рублей.