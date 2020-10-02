В Тульской области руководство детского клуба нарушило коронавирусные ограничения Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сотрудники прокуратуры Заокского района проверили детский клуб «Катерок» на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. И как оказалось, не зря.

Оказалось, что сотрудники клуба находятся на рабочем месте без масок. Помимо этого в детском клубе не было организовано централизованного сбора использованных СИЗ. Также, для дезинфекции рук антисептиками не было создано никаких условий.

В связи с выявленными нарушениями, индивидуального предпринимателя, за кем числится «Катерок», привлекли к административной ответственности, а также назначили штраф в размере 50 000 рублей.