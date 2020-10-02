В Тульской области Роспотребнадзор закрыл два кафе и один магазин из-за коронавирусных нарушений Фото: Алексей ФОКИН

Роспотребнадзор продолжает проверять объекты продовольственной торговли и общепита на предмет исполнения коронавирусных рекомендаций. Так, с 26 сентября по 2 октября 2020г Управление проверило 17 объектов общественного питания и 24 объекта торговли.

Из общего количества проверенных объектов, в 8 организациях торговли выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Во всех случаях в отношении юридических и должностных лиц возбуждены административные дела. В число нарушений вошло и несоблюдение кратности проведения обработки и дезинфекции помещений, а также неиспользование средств индивидуальной защиты персоналом и отсутствие температурного фильтра среди персонала.

Так, за нарушения установленных требований временно закрыли один магазин и кафе в Заокском районе, а также заведение общепита в Туле. Помимо этого шесть должностных лиц и граждан получили протоколы об административных правонарушениях. Все материалы были направлены в районные суды для рассмотрения.