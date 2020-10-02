Житель Тульской области организовал в Киреевске клуб азартных игр Фото: Алексей ФОКИН

В Киреевском районе в судебном порядке рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игорного оборудования вне игорной зоны.

При этом обвиняемый был в курсе того, что Киреевск не является городом с игорной зоной, однако в течение месяца с 1 сентября по 1 октября 2019 года приобрел компьютерное оборудование, установил на него программное обеспечение для игровых автоматов с материальным выигрышем. Так, мужчина создал 10 программно-аппаратных комплексов, которые соответствуют по функционалам игровым автоматам. А с 01 сентября 2019 года по 1 мая 2020 года он исполнял обязанности кассира и продолжал проводить незаконные азартные игры.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 1 год ограничения свободы. А также до вступление приговора в законную силу обвиняемый получил подписку о невыезде и надлежащем поведении. Приговор в законную силу не вступил.