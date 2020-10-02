На свидания в тульские колонии будут пускать только со справкой об отсутствии коронавируса

На свидания в тульских колониях будут пускать только со справкой об отсутствии коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

С 1 октября краткосрочные свидания в исправительных колониях и других подразделениях УФСИН будут возможны только в при наличие защитных масок и справок об отрицательном результате теста на COVID-19. При этом, анализ на коронавирусную инфекцию необходимо сдать не позднее 7 дней до даты свидания.

При этом на входе для прибывших будет осуществляться температурный фильтр. Те, у кого будут выявлены признаки ОРВИ или повышенная температура тела, на территорию учреждений допускаться не будут.

Также, помимо масок нужно иметь при себе перчатки и бахилы. Необходимо помнить и о соблюдении социальной дистанции.