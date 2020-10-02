В Тульской области прикрыли два сайта, продававших поддельные больничные листы

Сотрудники тульской прокуратуры снова вышли на проверку сети Интернет. На этот раз правоохранители обнаружили во всемирной паутине два сайта, которые предлагали купить поддельные больничные листы.

Однако, опираясь на законы РФ, распространение подобных сведений является административным или даже уголовным правонарушением. Для того, чтобы ликвидировать распространение запрещенной информации в интернете, прокуратура подала административные иски в суд.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Сайты были заблокированы.