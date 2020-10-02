Тульский Роспотребнадзор закрыл кафе в Новомосковске из-за коронавирусных нарушений Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники Роспотребнадзора снова проверили заведения общепита на соблюдение установленных требований по «ковиду».

В ходе проверки был найден один нарушитель - ИП Чохели А.К. Кафе находится в Новомосковске на улице Первомайской. 77-д. В частности, при использовании многоразовых приборов и посуды не соблюдался правильный режим мытья и дезинфекции, у персонала не было санитарных книжек персонала, которые разрешали бы обслуживание людей, а также не было данных о термометрии сотрудников, отсутствовали защитные медицинские маски, а также не было графика о дезинфекции помещения.

По результатам проверки в отношении предпринимателя составлен протокол о временном запрете деятельности сроком на 30 дней.