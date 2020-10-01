В пожаре жилого дома в городе Советск погиб 39-летний житель Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 1 октября, ранним утром в службу спасения поступил звонок о пожаре в жилом доме на ул. Парковая в городе Советск. О происшествии сообщили в 7:12 по мск.

В 7:25 на место происшествия незамедлительно прибили несколько пожарных расчетов. Спасатели тут же принялись тушить возгорание. Огонь был потушен в 7:31. Сообщается, что в пожаре погиб 39-летний мужчина.

Также, в комнате размером 3х4 м обгорел диван, обгорела стена на площади 2 кв.м, сгорел телевизор и тумбочка.

Причина пожара устанавливается.