В кафе в Щекинском районе нашли коронавирусные ограничения

В д. Лапотково Щекинского района в кафе «Огонек» (ИП Сонина Н.В.) нашли санитарные нарушения.

Среди них - отсутствие данных о проведении ежедневного «входного фильтра» перед началом рабочей смены с проведением контроля температуры тела, не обеспечен централизованный сбор использованных одноразовых масок. Под видом антисептика представлена прозрачная жидкость.

В отношении ответственного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Суд оштрафовал кафе на 15 000 рублей.