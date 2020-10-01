Горе-сын украл у своей матери новый телевизор

65-летняя местная жительница Тулы обратилась к полицейским с заявлением о том, что из ее квартиры кто-то украл новый телевизор. Так пенсионерке нанесли ущерб в размере 45 920 рублей.

Однако, сотрудники полиции смогли быстрой найти преступника. Им оказался 36-летний сын женщины. Стало известно, что пока родной мамы не было дома, горе-сын решил украсть у нее телевизор. Сейчас мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Также. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».