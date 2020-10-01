В Туле на улице Болдина жестко столкнулись два автомобиля

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Сегодня, 1 октября, в Туле на пересечении улиц Болдина и Орловская произошло ДТП. Участниками стали «Ваз» и «Ford». Авария произошла около 16:20 по мск.

О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. Пока остается неясным, кто из автомобилистов виноват в аварии. На фото видно, что удар был достаточно сильным и заметно повредил переднюю часть автомобилей.

В Туле на улице Болдина столкнулись два автомобиля

На данный момент о пострадавших информации не поступало. На участке дороги сильно затруднено движение. Советуем водителям заранее выбирать пути объезда.