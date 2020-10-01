Пожилые туляки торжественно отметили День пожилого человека Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 1 октября, в Туле отметили международный День пожилого человека. Так, пожилых туляков поздравили на территории ремесленного двора «Добродей», где прошли праздничные мероприятия. Однако в этом году, в непростых эпидусловиях, все мероприятия для гостей прошли в новом интерактивном формате.

В начале всего пожилые люди встретились с преподавателями по физической культуре, сделали зарядку на открытом воздухе, а после поучаствовали в различных мастер-классах. Пожилые гости пообщались с врачами и специалистами по питанию, инструкторами по спорту и танцам, педагогами и мастерами ремесленных дел. Для туляков прошли интересные лекции о культуре сна, питании, противодействии мошенничеству, культуре родного края, занятия по нейрографике и английскому. Также, пожилые жители города увидели концерт, организованный в честь праздника.

Для того, чтобы избежать распространение коронавируса, большая часть мероприятий прошла н6а открытом воздухе. Всем пришедшим выдавались защитные маски, измеряли температуру и предоставляли антисептики для рук.