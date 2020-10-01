тульский экзотариум переходит на сокращенный режим работы Фото: материалы пресс-служб

С 1 октября и по 30 апреля тульский экзотариум меняет свой график работы. Теперь посмотреть на экзотических животных в будни можно будет с 10.00 до 18.00 — в новом здании и до 17.30 - в старом (кроме санитарных дней). При этом касса будет работать до 17:00.

Отметим, что в выходные дни и в каждую первую среду месяца зоопарк в Центральном парке им. П.П. Белоусова работает до 20.00. Работа кассы в эти дни: до 19.00.

Такие перемены связаны с тем, что световой день становится короче, а из-за этого меняется и жизнь всех животных. Так, у них меняются привычки, режим бодрствования и сна.

Отметим, что посещение экзотариума возможно только при наличие масок и соблюдении социальной дистанции.