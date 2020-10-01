Тульское предприятие выпускало на продажу просроченные сосиски, сардельки и колбасу

Сотрудники Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели проверку на предприятии ООО «Триалторг» в Ленинском районе. Предприятие, выпускающее мясную продукцию, проверялось на соблюдение законов «О ветеринарии» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов». И, к сожалению, нарушения были найдены.

Как было установлено, «Триалторг» нарушала правила оформления ветеринарных сопроводительных документов в бумажном и электронном виде. Также предприятие оформляло сертификаты на продукцию, у которой истек срок годности. Так, на прилавки увозились несвежие свиные сардельки, колбаса «Докторская Царицынская», сервелат «Российский» и сосиски «Франкфуртские». В общем количестве было изъято и уничтожено свыше 4,8 кг просрочки.

В отношение компании и должностного лица были возбуждены административные дела, а также выписан штраф в размере 13 000 рублей.