Туляка приговорили на 14 лет лишения свободы в присутствии присяжных Фото: Алексей ФОКИН

Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора 55-летнему мужчине, который обвиняется в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. На заседании дело рассматривалось при коллегии присяжных заседателей.

Установлено, что 9 февраля 2019 года, находясь в нетрезвом состоянии в одной из квартир поселка Ленинский, осужденный поссорился с 59-летним мужчиной. В ходе конфликта он нанес несколько ударов в голову своему недругу, от которых потерпевший упал на пол. Через некоторое время нетрезвый буян ударил несколько раз лежащего мужчину ногой в в голову, шею, лицо, живот и спину. Однако, такие повреждения оказались слишком тяжелыми и потерпевший скончался на месте происшествия.

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт виновному жителю города. На основании этого вердикта суд вынес ему приговор, который лишает мужчину свободы на 14 лет. Свое наказание туляк будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.