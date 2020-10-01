23-летней тулячке вынесли вердикт присяжные заседатели за убийство своего 42-летнего сожителя Фото: Алексей ФОКИН

30 сентября в присутствие коллегии присяжных заседателей суд вынес обвинительный вердикт в отношении молодой жительницы Тулы. Девушка признана виновной в совершении преступления по статье «Убийство».

Установлено, что находясь у себя в доме в Центральном районе города, девушка поссорилась со своим 42-летним сожителем. И в порыве гнева она несколько раз ударила мужчину ножом в область грудной клетки. Потерпевший скончался скончался на месте происшествия от полученных травм.

На основании собранных следствием доказательств, коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт фигурантке уголовного дела. На основании его суд в ближайшее время вынесет приговор.