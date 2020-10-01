Тульский "Арсенал" взял в аренду Николая Рассказова и Александра Ломовицкого Фото: Алексей ФОКИН

По информации источника, защитник московского «Спартака» Николай Рассказов на правах аренды перешел в тульский «Арсенал».

Тульский "Арсенал" взял в аренду Николая Рассказова и Александра Ломовицкого Фото: материалы пресс-служб

Также 22-летний игрок обороны подписал новое долгосрочное соглашение с москвичами, прошлый контракт у защитника заканчивался летом 2020 года. Рассказов, не сыгравший ни одного матча в текущем сезоне присоединился к тулякам на срок до конца этого чемпионата.

Тульский "Арсенал" взял в аренду Николая Рассказова и Александра Ломовицкого Фото: материалы пресс-служб

Второй же футболист, 22-летний полузащитник Александр Ломовицкий, начал сезон в подмосковных «Химках». Он успел отыграть за команду уже восемь матчей и забил два мяча. Прошлый же сезон Ломовицкий играл в команде «Арсенала», где поучаствовал в 24 матчах и забил три гола в чемпионате России. Сейчас же футболист сначала вернется из «Химок» в «Спартак», а потом перейдет на аренду в тульский «Арсенал».