По факту исчезновения несовершеннолетней девочки из Барсуков тульские следователи возбудили уголовное дело Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 1 октября, правоохранителями была найдена потерявшаяся девочка из поселка Барсуки. С утра она находилась в отделении полиции «Ленинский», с ней работали полицейские, психологи и педагоги, чтобы установить все детали произошедшего. Напомним, что подросток потерялась еще 28 сентября, а о ее пропаже было заявлено лишь сутки спустя.

Отметим, что по этому делу следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело. Девочку же обнаружили у своих родственников в Барсуках. Сейчас же подростка допрашивает следователь в целях выяснения обстоятельств ее исчезновения и места ее нахождения в период отсутствия. В отношение же несовершеннолетней никаких противозаконных действий не применялось.

Также, в розыск был объявлен сожитель матери пропавшей девочки, который исчез вместе с несовершеннолетней. Сотрудники полиции обратились к гражданам с просьбой, в случае владения какой-либо информации о Станиславе Гусельникове (сожитель женщины), просят сообщать по телефонам: (4872) 32-30-67, 72-61-33.