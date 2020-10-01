Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

По факту исчезновения несовершеннолетней девочки из Барсуков тульские следователи возбудили уголовное дело

Девочку допрашивает следователь
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
По факту исчезновения несовершеннолетней девочки из Барсуков тульские следователи возбудили уголовное дело

По факту исчезновения несовершеннолетней девочки из Барсуков тульские следователи возбудили уголовное дело

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 1 октября, правоохранителями была найдена потерявшаяся девочка из поселка Барсуки. С утра она находилась в отделении полиции «Ленинский», с ней работали полицейские, психологи и педагоги, чтобы установить все детали произошедшего. Напомним, что подросток потерялась еще 28 сентября, а о ее пропаже было заявлено лишь сутки спустя.

Отметим, что по этому делу следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело. Девочку же обнаружили у своих родственников в Барсуках. Сейчас же подростка допрашивает следователь в целях выяснения обстоятельств ее исчезновения и места ее нахождения в период отсутствия. В отношение же несовершеннолетней никаких противозаконных действий не применялось.

Также, в розыск был объявлен сожитель матери пропавшей девочки, который исчез вместе с несовершеннолетней. Сотрудники полиции обратились к гражданам с просьбой, в случае владения какой-либо информации о Станиславе Гусельникове (сожитель женщины), просят сообщать по телефонам: (4872) 32-30-67, 72-61-33.

Криминал