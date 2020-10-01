Губернатор Тульской области поздравил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск с праздником Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня, 1 октября, военные отмечают День Сухопутных войск РФ. Это событие отмечают и тульские военнослужащие и ветераны.

Так, с большим военным праздником жителей региона поздравил губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин.

- Уважаемые военнослужащие и ветераны Сухопутных войск! Дорогие товарищи!

Поздравляю вас с 470-й годовщиной со дня основания Сухопутных войск!

От первых стрелецких полков до современных соединений русские воины были и остаются примером мужества, доблести и самоотверженности.

Сегодня Сухопутные войска по-прежнему составляют основу нашей армии.

Используя передовые средства вооружения и технику, вы твердо стоите на страже национальных интересов России, надежно защищаете Отечество. Вы всегда готовы быстро и эффективно дать отпор любой угрозе.

Пусть выдержка, профессионализм, верность присяге и дальше помогают вам успешно решать все поставленные задачи и всегда возвращаться домой к родным и близким.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в службе!, - губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин