Губернатор Тульской области поздравил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск с праздником
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Сегодня, 1 октября, военные отмечают День Сухопутных войск РФ. Это событие отмечают и тульские военнослужащие и ветераны.
Так, с большим военным праздником жителей региона поздравил губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин.
- Уважаемые военнослужащие и ветераны Сухопутных войск! Дорогие товарищи!
Поздравляю вас с 470-й годовщиной со дня основания Сухопутных войск!
От первых стрелецких полков до современных соединений русские воины были и остаются примером мужества, доблести и самоотверженности.
Сегодня Сухопутные войска по-прежнему составляют основу нашей армии.
Используя передовые средства вооружения и технику, вы твердо стоите на страже национальных интересов России, надежно защищаете Отечество. Вы всегда готовы быстро и эффективно дать отпор любой угрозе.
Пусть выдержка, профессионализм, верность присяге и дальше помогают вам успешно решать все поставленные задачи и всегда возвращаться домой к родным и близким.
Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в службе!, - губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин