Губернатор региона поздравит пожилых людей с праздником Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 1 октября, граждане старшего поколения отмечают свой праздник — Международный день пожилых людей. В связи с этим событием, для мудрых туляков подготовили праздничные мероприятия.

Также, с этим событие жителей региона поздравил губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин.

- Дорогие представители старшего поколения!

Международный день пожилых людей – это еще одна возможность выразить вам глубокое уважение. Признательность за все, что вы сделали для нашего поколения. Для Тульской области и всей России.

Спасибо вам за мужество и стойкость даже в самые тяжелые для страны военные годы, за самоотверженный труд в мирное время. За любовь и заботу, которые вы дарите своим детям и внукам. За бесценную поддержку на протяжении всей жизни.

Важно, что и сегодня вы активно участвуете в судьбе региона, помогаете нашей молодежи мудрым советом.

Желаю вам благополучия, радости, счастья и всего самого доброго!, - говориться в поздравлении.