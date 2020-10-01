В Туле поймали с поличным двух грабителей металлических люков Фото: материалы пресс-служб

В Туле росгвардейцы задержали двух мужчин, которые подозреваются в хищении канализационных люков. Злоумышленники были пойманы в районе Мясново.

Так, патрулируя улицы в районе, сотрудники Росгвардии заметили, что через забор мужчина переносит изделия из черного металла, после чего сразу загружал их в такси. Как выяснилось после задержания, что мужчина хотел сдать украденные люки в пункт приема металлолома, а для перевозки наворованного вызвал на место своего сообщника, который работает водителем такси.

В Туле поймали с поличным двух грабителей металлических люков Фото: материалы пресс-служб

Люковыми грабителями оказались 43-летний и 38-летний ранее судимые жители Тулы. Мужчины были переданы правоохранителям, которые проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража).