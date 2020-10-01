В Туле молодого лихача на каршеринге привлекли к "административке"

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Два дня назад очевидцы засекли в Туле автолихача на каршеринге, о чем поделились в социальных сетях. Водитель арендованного автомобиля грубо нарушил ПДД, за что впоследствии был наказан.

На видео отчетливо видно, что машина каршеринга выезжает на встречку, перестраиваясь при этом небезопасным образом. Автолихача засекли на перекрестке улиц Некрасова и Оборонной.

Проведя оперативную работу, сотрудники ГАИ смогли установить личность нарушителя. Им оказался 21-летний туляк. В отношении него полицейские составили административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (движение по встречной полосе). Так, молодого водителя ждет штраф в 5 000 рублей.