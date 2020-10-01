В тульском Заречье молодой водитель «Mitsubishi Lancer» устроил одиночное ДТП с перевертышем

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

В среду, 30 сентября, в Зареченском районе Тулы произошло жуткое ДТП, участником которого стал молодой водитель на «Mitsubishi Lancer X». О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.

Примерно в 22:00 по мск на ул.Октябрьской указанная иномарка выехала на встречную полосу и врезался в столб, отчего машину перевернуло. По словам автора поста, за рулем находился 22-летний молодой человек.

По предварительной информации водителя госпитализировали. Других пострадавших в ДТП не установлено.