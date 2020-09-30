В Туле благоустроят 60 дворовых территорий Фото: Алексей ФОКИН

В Туле продолжают благоустраивать дворовые территории. Так, с начала строительного сезона оружейной столице привели в порядок 47 дворов, из которых 37 уже приняла комиссия.

Приемка каждого двора проходит при участии жителей, представителей региональной и городской власти, а также подрядных организаций.

Отметим, что с 2017 года в Туле благоустроили свыше 250 дворов. Всего в 2020 году в областной столице обновятся ровно 60 дворовых территорий.