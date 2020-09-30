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В Тульской области организация по пассажирским перевозкам нарушала закон о безопасности дорожного движения

На юридическое лицо выписали штраф
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Прокуратура города Новомосковска проверила ООО «ПИК» на соблюдение закона по безопасности дорожного движения. Отметим, что организация занимается пассажирскими перевозками.

Как установлено в ходе проверки, организация не осуществляет контроль в подготовке сотрудников к безопасной работе, не ведет учет ДТП с участием собственных транспортных средств, а также не анализировала причины и условия, повлекшие ДТП, а также не сверяла сведения с органами ГИБДД.

В отношении руководителя общества было внесено прокурорское представление, а двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Также, юридическое лицо заплатит штраф в 25 000 рублей. Сейчас все выявленные нарушения полностью устранены.

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