Тульская "Академия Михайлова" одержала победу над ленинградскими "СКА-Варягами"

фото: МХК «Академия Михайлова» Фото: соцсети

Вчера, 29 сентября, в Туле состоялась хоккейная игра между тульской "Академией Михайлова" и ленинградскими "СКА-Варягами". Игра прошла для туляков в домашних условиях - в новом Ледовом дворце.

Так, игра закончилась честной победой над соперников. К концу встречи счет остановился на значении 3:2 в пользу «михайловцев».

Отметим, что сегодня, 30 сентября, «Академия Михайлова» снова встретится с «СКА-Варягами» на территории Ледового дворца. Начало игры: 19:00.