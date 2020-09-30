Свыше 1 млн рублей отдали жители Тульской области в руки мобильным мошенникам Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжают орудовать мобильные мошенники. Так, например, за минувший день, в руки злоумышленников ушло 1 млн 120 тысяч рублей. Такую сумму отдали семь жителей региона, поверив словам преступников.

На данный момент полицейские ведут работу по установлению всех деталей произошедшего, пытаясь найти мошенников. Однако, найти их не всегда удается.

Сотрудники полиции еще раз напоминают гражданам о том, чтобы не вести переговоры с неизвестными личностями по телефону, особенно что касается банковских счетов и карт. При этом, не следует сообщает данных о своих банковских данных и говорить различные коды, пришедшие в СМС-сообщениях.