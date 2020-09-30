Прокуратура наказала тульское кафе в центре города за коронавирусные нарушения Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники прокуратуры вышли на проверку заведений общепита в областной столице. На этот раз проверка дошла до кафе «Дружба», где правоохранители нашли ряд коронавирусных нарушений.

Оказалось, что некоторые сотрудники пребывают на рабочем месте без масок, либо же носили маски неправильно, все средства индивидуальной защиты утилизировались не по правилам. Помимо этого, устройство для обеззараживания воздуха было в неисправном состоянии.

В связи с выявленными нарушениями, генерального директора организации привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 000 рублей.