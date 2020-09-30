В Тульской области прикрыли магазин из-за коронавирусных ограничений

В Донском магазин ИП Удовенко А.В. суд закрыл на 30 суток. Причина - нарушения, найденные сотрудниками территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

В магазине не было горячей воды, моечных ванн для обработки торгового инвентаря.

Также не был организован «входной фильтр» с проведением контроля температуры тела сотрудников, персонал не обеспечен запасом одноразовых масок, отсутствовали дезинфицирующие средства для уборки помещений, кожные антисептики, инструкции по обработке поверхностей и помещений.