В ДТП на трассе в Тульской области экстренные службы эвакуировали условных пострадавших

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

29 сентября прошли совместные учения бригад скорой помощи, подразделений ГИБДД и МЧС.

Экстренные службы региона отработали действия по оказанию медицинской помощи пострадавшим с эвакуацией их в больницы вертолетом санавиации, организацию движения на аварийном участке дороги, проведение аварийно-спасательных работ.

По замыслу тренировки на одном из участков федеральной трассы М-4 произошло столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем, пострадали люди. Пожар,вспыхнувший в результате аварии, удалось потушить, а особо тяжелых пациентов эвакуировали. Остальным оказали первую помощь на месте.