Жительница Тульской области пыталась зарезать знакомого

В Плавске 38-летнюю жительницу подозревают в покушении на убийство. Инцидент произошел в одном из домов, расположенных на улице Мичурина

По предварительным данным, женщина накинулась с ножом на знакомого в ходе конфликта. Она несла ему несколько ударов в грудную клетку. Но завершить начатое не смогла, потерпевший сумел оказать активное сопротивление.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели произошедшего, проведена проверка показаний на месте с участием потерпевшего.

- Решается вопрос об избрании фигурантке уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.