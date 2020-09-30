В Тульской области водитель «Yamaha» врезался в «ВАЗ 21099» Фото: материалы пресс-служб

Во вторник, 29 сентября, на 21-ом километре автодороги «Тула – Новомосковск» в Киреевском районе произошло серьезное ДТП. Участниками его стали водитель мотоцикла и водитель легковушки.

В 19:20 по мск 36-летний водитель мотоцикла «Yamaha XJ 600», по предварительной информации, поворачивая налево, врезался в попутно идущий «ВАЗ 21099». За рулем отечественного авто был 55-летний мужчина.

В Тульской области водитель «Yamaha» врезался в «ВАЗ 21099» Фото: материалы пресс-служб

В аварии пострадал водитель мотоцикла. Он получил различные травмы и был доставлен в медучреждение.