В Тульской области пожар в алексинской квартире унес жизнь человека Фото: материалы пресс-служб

Вчера вечером, 29 сентября, в Алексине в одном из домов по ул. Строителей загорелась квартира. Об этом сообщили в службу спасения около 17:46 по мск.

В 17:49 по мск на место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов и тут же приступили к тушению горения. В 17:56 пожар был ликвидирован.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, что в происшествии имеются пострадавшие: двое человек пострадали, один из которых погиб.

Также пожар уничтожил диван, частично гардероб и тумбочку, закоптив квартиру по всей площади. На данный момент причина пожара устанавливается.