В пожаре на улице Курковой в Туле сгорела мебель и личные вещи Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник, 29 сентября, в многоквартирном доме по улице Курковая произошло возгорание. О нем сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 19:34 по мск.

Уже через пять минут, в 19:39, на место происшествия прибыло несколько пожарных расчетов, а пожарные начали тушить огонь. В 19:50 огненное ЧП было ликвидировано.

По данным регионального МЧС, в пожаре никто не пострадал, однако в комнате сгорела мебель, личные вещи, комната и коридор закоптились по всей площади.

На данный момент специалисты устанавливают причину пожара.