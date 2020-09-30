1 октября в Туле снова отключат воду по некоторым адресам Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 1 октября, в Туле снова произойдет плановое отключение холодной воды. Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

Для проведения ремонтно-профилактических работ, 1 октября с 9:30 до холодную воду отключат по следующим адресам:

улица Г. Маргелова д.д. 1, 9, 5, 3, 7 (детский сад), 7-а (котельная), 17-б, 17-в, 39.

Щекинское шоссе д.д. 4, 18, 26-а.

проспект Ленина д.д. 130-а, 130-б.

Частный сектор по улице Г. Маргелова.

Частный сектор по улице Платоновской.

Частный сектор по Щекинскому шоссе.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.