Последний день сентября порадует туляков теплой погодой в +21 градус тепла Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 30 сентября, в Туле будет облачное с прояснениями небо и теплая погода. Осадков не ожидается. Днём температура воздуха поднимется до +19...+21 градусов, а вечером столбик термометра обещает показать +18 градусов тепла.

Ветер будет дуть умеренный юго-восточный со скоростью 6,6 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 748 м.рт.ст.

Октябрь же встретит туляков теплой погодой в +20 градусов. Осадков, также, не ожидается.