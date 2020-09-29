30 сентября в нескольких районах Тулы отключат электричество Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 30 сентября, в Туле по ряду адресов снова отключат электроэнергию. Это будет связано по причине проведения плановых работ на объектах электроснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 12:00 света не будет по адресам:

ул. Пробная, 81-97 (нечётн.), 97-а, 104-126 (чётн.); ул. Гармонная, 1-21 (нечётн.), 1-а, 2-а, 2-14 (чётн.); ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.), 140-а

ул. Бандикова, 2-а, 4-а, 6-а, 12, 12-а; ул. М. Смирнова, 105, 107, 115; ул. Демьянова, 2-а; ул. Кауля, 19 к. 2, 21, 22-54 (чётн.)

п. Северный: ул. Лазо (стр-ка д/с)

С 9:00 до 17:00

ул. Дрейера, 14; ул. Луначарского, 44

3-й Баташевский пр-зд; 4-й Баташевский пр-зд; 29-й пр-зд, 18-52 (чётн.), 1-19 (нечётн.); 25-й пр-зд, 2-в; 28-й пр-зд, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.); 27-й пр-зд, 26-а, 28-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.)

10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.); 22-й пр-зд, 3-26; 23-й пр-зд, 3-24; 25-й пр-зд, 10, 12

С 13:00 до 14:00

ул. Шухова, 22-в; ул. Немцова, 17-а; ул. Р. Зорге, 19-б

п. Северный: ул. Центральная, 1-11 (нечётн.); ул. Набережная, 1-14